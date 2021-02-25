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نائب وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يجد كل المحبة والتقدير من المواطن والمقيم

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نائب وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يجد كل المحبة والتقدير من المواطن والمقيم نائب وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يجد كل المحبة والتقدير من المواطن والمقيم

نائب وزير الشؤون الإسلامية: ولي العهد يجد كل المحبة والتقدير من المواطن والمقيم

رفع نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، تهانيه المقرونة بخالص المحبة والود لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، داعيًا لسموه أن يلبسه الله ثوب الصحة والعافية، وأن يبقيه ذخرًا لبلادنا في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين.

ونوه في تصريح صحفي إلى ما يلقاه سمو ولي العهد من محبة المواطنين والمقيمين وحسن الولاء لسموه؛ نظير ما عرفوه عن سموه من محبة لهم، وسعيه إلى رفاهيتهم، وحفظ أمنهم وأمانهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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