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إنشاء خط مياه بطول 17 كيلومتر بشرم الشيخ

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إنشاء خط مياه بطول 17 كيلومتر بشرم الشيخ إنشاء خط مياه بطول 17 كيلومتر بشرم الشيخ

مصراوي Masrawy

03:36 م الخميس 25 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الأسبوعي للمجموعة الاقتصادية لمتابعة نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية على أرض جنوب سيناء.

وناقش المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بالقطاعات المختلفة من الكهرباء والطرق والتجميل وشراء المعدات والآلات وبعض المشروعات الخدمية الأخرى، واستمع لشرح نسب ومعدلات التنفيذ من مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات مواجهة السيول والأمطار والأعمال التي قامت بها الموارد المائية من تطهير المخرات، والبحيرات الصناعية والسدود والجسور.

واطلع المحافظ على نسب التنفيذ بمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنها محطات التحلية بمدن "رأس سدر، أبوزنيمة، دهب، نويبع، شرم الشيخ"، وتوصيل المرافق الخارجية بالفروع الثلاثة لجامعة الملك سلمان.

وأكد المحافظ أنه جاري التنفيذ بالمرحلة الثانية لازدواج خط مياه "النفق- أبورديس" ويتضمن إقامة رفع طاقة من 35 إلى 70 ألف م3 يومي، ورافع مياه رأس ملعب، و2 خزان تكديس مياه سعة 20 ألف م3 يومي، وجاري إنشاء خط مياه بطول 17 كيلو وتجهيز نقاط صرف الأمطار، وشبكة مياه الري للزراعات لتوفير 2000 م3 يومي بشرم الشيخ، وخزان خط الطرد والسحب والرافع لمحطة الصرف الصحي الرئيسية بالطور.

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