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مفتي الجمهورية: وضع خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع المحافظات

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مفتي الجمهورية: وضع خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع المحافظات مفتي الجمهورية: وضع خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع المحافظات

مصراوي Masrawy

03:21 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء المصرية وضعت خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بجميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري الذي يهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء مقرين للدار بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط، وجاري التنفيذ في باقي المحافظات الأخرى.

جاء ذلك خلال زيارة مفتي الجمهورية اليوم لمحافظة الشرقية ولقائه بالمحافظ الدكتور ممدوح غراب؛ لتفعيل التعاون والتنسيق لتنفيذ مبادرة حياة كريمة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح لتوفير حياة أفضل للمواطنين، بحضور الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والسعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، وعدد من نواب البرلمان.

وقال علام إن دار الإفتاء المصرية تبذل جهودا مكثفة مع وزارة الأوقاف لمكافحة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة، وتجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة، ومحاربة الأفكار المتشددة لاستكمال مسيرة تنمية وبناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وقد أهدى محافظ الشرقية شعار المحافظة لكل من مفتي الجمهورية والمفتي السابق تقديراً لجهودهما المبذولة في مجال الإفتاء ونشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف.​

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