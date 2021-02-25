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بالصور.. سفيرة كوبا وزوجها في زيارة لمعبد أبو سمبل

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بالصور.. سفيرة كوبا وزوجها في زيارة لمعبد أبو سمبل بالصور.. سفيرة كوبا وزوجها في زيارة لمعبد أبو سمبل

مصراوي Masrawy

03:07 م الخميس 25 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

زارت اليوم الخميس، سفيرة دولة كوبا بالقاهرة "تانيا أجيار فرنانديز"، معبد أبوسمبل بأسوان، على هامش جولتها السياحية رفقة زوجها.

وقال أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، إن السفيرة وزوجها تفقدا معبدي الملك رمسيس الثاني ونفرتاري بأبوسمبل، وأشادت السفيرة بالحضارة المصرية القديمة، وعبرت عن عشقها للآثار المصرية، وأنها ستنقل تجربتها للمواطنين في دولة كوبا لدعوتهم إلى زيارة .

وقالت السفيرة إنها الزيارة الأولى لها لمعابد أبوسمبل، وعبرت عن فخرها لمشاركة بلادها في عمليات إنقاذ معابد أبو سمبل من الغرق عقب بناء السد العالي وارتفاع منسوب المياه خلف السد.

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