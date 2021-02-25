أخبار عاجلة

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا -
عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري -
النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها -
اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا -
وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تفريغ 20 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

Print
تفريغ 20 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط تفريغ 20 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

03:02 م الخميس 25 فبراير 2021

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الخميس، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، وانتعاشة حركة الملاحة البحرية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 9107 أطنان فوسفات، و6170 طن يوريا و6590 طن رمل و500 طن كوارتز.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 20048 طن ذرة، و8976 طن خردة و1018 طن خشب زان و528 طن فول، و2231 طن عدس و4425 طن حديد و4578 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75670 طنا، بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص 90295 طنا.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

مصرع وإصابة 21 شخصًا على الأقل في حادث تصادم بكاليفورنيا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

شبكة عيون الإخبارية