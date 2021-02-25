تفريغ 20 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 27 سفينة حاويات وبضائع، اليوم الخميس، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، وانتعاشة حركة الملاحة البحرية.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 9107 أطنان فوسفات، و6170 طن يوريا و6590 طن رمل و500 طن كوارتز.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 20048 طن ذرة، و8976 طن خردة و1018 طن خشب زان و528 طن فول، و2231 طن عدس و4425 طن حديد و4578 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75670 طنا، بينما بلغ في مخازن القطاع الخاص 90295 طنا.