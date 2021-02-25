حالة وفاة جديدة بكورونا وشفاء 5 آخرين بشمال سيناء

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان لها اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة كانت تتلقى العلاج بقسم العزل بمستشفى العريش العام، ليرتفع إجمالي وفيات شمال سيناء منذ بداية الجائحة إلى 106 حالة.

وأوضح البيان أن حالات الشفاء اليوم بلغت 5 حالات دون تسجيل إصابات جديدة بالمحافظة، فضلًا عن وجود 9 حالات تحت الحجز بأقسام العزل و63 حالة عزل منزلي.

وكشف البيان، أن إجمالي المصابين بالمحافظة منذ بداية الجائحة بلغ 312 حالة وإجمالي حالات الشفاء بلغ 1757 حالة.

وتستعد محافظة شمال سيناء، بثلاثة مقرات جرى تخصيصها بالعريش وبئر العبد لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فور وصوله للمحافظة.