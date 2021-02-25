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وفاة زوجين اختناقًا بالغاز داخل حمام شقتهما بالغربية

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وفاة زوجين اختناقًا بالغاز داخل حمام شقتهما بالغربية وفاة زوجين اختناقًا بالغاز داخل حمام شقتهما بالغربية

مصراوي Masrawy

02:53 م الخميس 25 فبراير 2021

الغربية- مروة شاهين:

قررت نيابة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، التصريح بدفن جثمان زوجين، بعد التأكد من وفاتهما اختناقًا بغاز السخان بحمام شقتهما.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحلة، بورود بلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثتين لزوجين داخل شقتهما بعزبة الشرملسي التابعة لقرية الهياتم بدائرة المركز.

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وفاة الزوجين نتيجة الاختناق، لوجود آثار رائحة غاز داخل الشقة، وجرى نقلهما إلى مستشفى المحلة العام، وتحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.

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