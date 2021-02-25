أخبار عاجلة

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا -
عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري -
النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها -
اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا -
وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية.."مكافحة التبغ" تصادر 2 طن "تنباك" و17500 علبة دخان

Print
ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية

الشرقية..

تمكنت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بالمنطقة الشرقية ممثلة بصحة الشرقية من مصادرة بضاعة مخالفة تحتوي على 2 طن تنباك و17500 علبة دخان، شملت عددًا من المحلات والمستودعات والشقق السكنية.

جاء ذلك ضمن جهود الحملات الميدانية المستمرة التي تنفذها الفرق الرقابية المشتركة والمتمثلة في أمانة المنطقة والزكاة والجمارك والأمن والتجارة، خلال جولاتها الرقابية أسفرت عن لمتابعة الالتزام بالإجراءات الصحة العامة، وتطبيق الأنظمة بحق المخالفين.

الشرقية..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا

تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

شبكة عيون الإخبارية