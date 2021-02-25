ليبيا.. "دبيبة" يعرض تشكيلته الحكومية على المجلس الرئاسي

★ ★ ★ ★ ★

يشترط الموافقة عليها قبل نيلها ثقة البرلمان

يعرض رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة، اليوم (الخميس)، تشكيلة حكومته تمهيداً لنيل ثقة البرلمان، وهي المحطة الأولى من مرحلة انتقالية تنص على إجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ لإنهاء عقد من الفوضى.

وأوضح المكتب الإعلامي لـ"دبيبة" مساء أمس، أن التشكيلة الحكومية ستسلم اليوم إلى المجلس الرئاسي قبل تقديمها لمجلس النواب لاعتمادها.

وأضاف المكتب أن رئيس الحكومة يؤكد أن "المهلة لكي تعطى لها الثقـة فترة محدودة جداً".

وأمام "دبيبة" مهلة حتى 19 مارس (آذار) للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل أن يبدأ المهمة الصعبة المتمثلة بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات في 24 ديسمبر.رئيس الوزراء الليبي المكلف عبدالحميد دبيبة