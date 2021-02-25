أخبار عاجلة

عن بُعد.. "تعليم رجال ألمع" تُطلق حزمة من البرامج الإثرائية للطلبة الموهوبين -
"أمانة الطائف" تُغلق سوقاً ثانياً لمخالفته الإجراءات الاحترازية من كورونا -
تلقى الجرعة الأولى.. "الشهراني" يدشن مركز لقاحات كورونا بمحافظة فيفاء -
مدير فرع الشؤون الإسلامية بحائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا -
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا -
عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري -
النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها -
اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا -
وزير التعليم يكشف طريقة تقييم "طلاب النقل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

غدا.. للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

Print
غدا.. مصر للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب غدا.. للطيران تسير 56 رحلة دولية تقل 5 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

02:48 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران، غدا الجمعة، رحلاتها إلى 56 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 5 آلاف راكب.

يأتي ذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا ، بمعدل 42 رحلة دولية إلى كل من (بغداد، لاجوس، كازابلانكا، ابوجا، الدوحة، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، ميلانو، اسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، نيويورك، چوبا، أثينا، بودابست، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، اربيل).

كما تسير 12 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، ورحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة غدًا

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

عبد المنعم سعيد: جماعة الإخوان مسؤولة عن تأصيل خطاب الكراهية بالمجتمع المصري

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

النمنم: خطاب الكراهية تقوده تنظيمات داخل مصر وخارجها

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

اللجنة الاقتصادية تبحث استراتيجية تعزيز تواجد البنوك المصرية في أفريقيا

شبكة عيون الإخبارية