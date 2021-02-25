بـ10 إجراءات.. جامعة سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، الاستعدادات النهائية لاتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي يؤديها ٦٢ ألف طالب بالحرمين القديم والجديد.

وأوضح "عزيز" أن الامتحانات ستجرى بجميع الكليات خلال الفترة من ٢٧ فبراير الجاري وحتى ٢٩ من مارس المقبل، عدا كلية التربية تستمر بها الامتحانات حتى ١ أبريل، موزعين على ٣٢٨ لجنة منهم ٢٥٩ لجنة بالحرم الجديد و٥٥ لجنة بالحرم القديم و١٤ لجنة بكلية التكنولوجيا والتعليم بمنطقة الحويتي.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أنه جرى اتخاذ عدة إجراءات لتنفيذ الامتحانات في ظل ظروف جائحة كورونا، ومنها:

١- تشكيل لجان طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة وحلها.

٢- توفير أطقم طبية وكواشف حرارية في جميع الكليات.

٣- تكليف إدارة الأمن بمتابعة ارتداء الطلاب للكمامات خلال تواجدهم بالحرم الجامعي.

٤- تخصيص لجنتي عزل للمشتبه بهم بالحرمين القديم والجديد.

٥- تكليف أمناء الكليات بتوفير جميع المطهرات والمنظفات والكمامات بالكميات الكافية للملاحظين والمراقبين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات.

٦- القيام بعمليات التطهير والتعقيم لمقار اللجان بين الفترات الامتحانية.

٧- توزيع الطلاب على مجموعات صغيرة لتحقيق التباعد الاجتماعي الآمن.

٨- إنشاء مخيمات كبيرة ذات تهوية جيدة بكليتي التربية والآداب.

٩- رفع حالة الاستعداد لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وإدارة الأمن الجامعي.

١٠- عودة الموظفين للعمل والتزامهم بجداول الامتحانات وعدم السماح لهم بالسفر حتى الانتهاء من الامتحانات.