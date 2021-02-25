بالصور.. المدن الجامعية تستقبل الطلاب المغتربين في أسيوط

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أسيوط- محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، استقبال المدن الجامعية الطلاب المغتربين الذين جرى قبولهم خلال الفصل الدراسي الأول بالمدينة الجامعية، وسط إجراءات احترازية جرى اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.

وتفقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مباني قطاع المدن الجامعية والتي شملت مبنى (ع) طلبة والجناح الاقتصادي ومبنى (ه) و (ن) طالبات، رافقه عرفة أبو العلا مدير عام قطاع المدن الجامعية، والدكتور محمد بدر مدير المدينة الجامعية طلبة ومحمد عطا الكريم مدير الإسكان الخارجي، وأماني أبو الصغير مدير عام المدينة الجامعية طالبات.

واطمأن نائب رئيس جامعة أسيوط، خلال الزيارة على أحوال الطلاب وتسكينهم في أول يوم لهم عقب العودة وتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الجامعة للوقاية من كورونا.

وأوضح الدكتور غريب، أن الطالب لن يدفع رسوم الخدمة إلا لعدد الأيام التي يمكث بها داخل المدينة الجامعية، وتقدر بـ45 جنيهًا، والطريقة الأخرى بأن يدفع الطالب 50% من الرسوم، أما الطلاب الذين سددوا رسوم شهر يناير قبل تعليق الدراسة بالجامعة يجري تعويضهم في رسوم شهر مارس المقبل.