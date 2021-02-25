"خطوة نحو حياة أفضل".. مشروع لتنمية قدرات الأطفال في الوادي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

نفذت الإدارة المركزية للطلائع التابعة لوزارة الشباب والرياضة ملتقى تعليمي تحت عنوان "خطوة نحو حياة أفضل" بمحافظة الوادي الجديد على مدار 4 أيام متتالية، بحضور 400 طفل من مدينتي الداخلة والخارجة.

ونفذت الفعاليات لمدة 3 أيام متتالية من 23 إلى 25 فبراير بمدينة الداخلة بحضور 300 طفل، وغدًا ختام الفعاليات بمدينة الخارجة بحضور 100 طفل.

و قال بهاء شوقي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إنه جرى تنفيذ فعاليات البرنامج لتنمية الملكة الإبداعية من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة الترويحية التنموية التعليمية بمجالاتها المختلفة، للعمل على تنمية واستثمار قدرات النشء من كل الجوانب "البدنية، العقلية، المزاجية".