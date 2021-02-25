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وفاة أول طبيب صدر بمستشفى المبرة بأسيوط متاثرًا بإصابته بكورونا

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مصراوي Masrawy

02:00 م الخميس 25 فبراير 2021

أسيوط- محمود عجمي:

فارق طبيب صدر، اليوم الخميس، الحياة، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بمستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط.

ونشر الدكتور عاطف فاروق القرن أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة أسيوط، تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: الدكتور علاء الدين سيد عبدالحافظ، أخصائي الصدر بالتأمين الصحي بأسيوط 56 عامًا، هو أول حالة وفاة بكورونا بين أطباء الصدر بأسيوط".

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