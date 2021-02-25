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مصراوي Masrawy

أسوان– إيهاب عمران:

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والتجارة الداخلية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة أسوان، مطحن وصومعة إدفو، التابعة لشركة مطاحن مصر العليا.

وتابع الوزير أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو بتكلفة 60 مليون جنيه، لإنتاج 300 طن من الدقيق يوميًا، لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة وقرى إدفو من الدقيق البلدي المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات.

وتصل الطاقة الاستيعابية للصومعة إلى 30 ألف طن موزعة على 6 خلايا تخزين، كل خليه سعة ٥٠٠٠ طن قمح.