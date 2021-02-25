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بالصور.. وزير يتفقد أعمال تطوير مطحن وصومعة إدفو

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بالصور.. وزير التموين يتفقد أعمال تطوير مطحن وصومعة إدفو بالصور.. وزير يتفقد أعمال تطوير مطحن وصومعة إدفو

مصراوي Masrawy

01:40 م الخميس 25 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير ، والتجارة الداخلية، خلال زيارته اليوم الخميس، لمحافظة أسوان، مطحن وصومعة إدفو، التابعة لشركة مطاحن العليا.

وتابع الوزير أعمال التطوير ورفع كفاءة مطحن وصومعة إدفو بتكلفة 60 مليون جنيه، لإنتاج 300 طن من الدقيق يوميًا، لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة وقرى إدفو من الدقيق البلدي المدعم سواء لأصحاب المخابز أو المستودعات.

وتصل الطاقة الاستيعابية للصومعة إلى 30 ألف طن موزعة على 6 خلايا تخزين، كل خليه سعة ٥٠٠٠ طن قمح.

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