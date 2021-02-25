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الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

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الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية الأحد.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

01:33 م الخميس 25 فبراير 2021

الإسكندرية- محمد البدري:

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال داخل نطاق المحافظة الأحد المقبل وتستمر مدة 4 أيام.

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة تأتي ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد هذا المرض التي تنظمها وزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، وتستهدف الأطفال المصريين وغيرهم من المقيمين بمصر من سن يوم واحد وحتى عمر خمس أعوام بهدف الحفاظ على خالية من المرض.

وأضاف "السقعان"، أن الحملة تستهدف تطعيم نحو 860 ألف طفل بمختلف مناطق الإسكندرية من بينهم 2662 طفلًا عربيًا وأجنبيًا من المقيمين فى البلاد، وتجري بواسطة 1886 فريقًا طبيًا على مستوى المحافظة بينهم فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة وأماكن تجمع المواطنين بالميادين الكبرى والأندية والأسواق ودور العبادة، وفرق متحركة تقوم بالتطعيم من بيت إلى بيت.

وأشار إلى أن إجمالى عدد المشاركين فى الحملة بالمحافظة من الفرق الطبية يبلغ نحو 4600 فرد بينهم أطباء وتمريض ومراقبين صحيين وإداريين ومتطوعين من مدارس التمريض، وأن وزارة الصحة وفرت أكثر من 49 ألف زجاجة من الطُعم تحتوي كل منها على 20 جرعة بإجمالي يصل إلى 980 ألف جرعة متوفرة.

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