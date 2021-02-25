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بالصور.. وزير يتفقد مصنع سكر إدفو بأسوان

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بالصور.. وزير التموين يتفقد مصنع سكر إدفو بأسوان بالصور.. وزير يتفقد مصنع سكر إدفو بأسوان

مصراوي Masrawy

01:26 م الخميس 25 فبراير 2021

أسوان– إيهاب عمران:

بدأ الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، زيارته اليوم الخميس، لمحافظة أسوان، رافقه خلالها اللواء أشرف عطية محافظ الإقليم.

وتفقد الوزير مصنع سكر إدفو، واستعرض المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية الإنتاج اليومى للمصنع، والذي يصل إلى ١١٠٠ طن سكر، بإنتاج سنوي يصل لنحو ١١٥ ألف طن سكر.

ومن المقرر أن تشمل جولة الوزير صومعة ومطحن إدفو، وهايبر الشيخ هارون والذي تبلغ مساحته 754 مترًا وبه ثلاجات تجميد، وافتتاح هايبر العقاد والذي تبلغ مساحته 370 مترًا بالمدينة، ومخزن الجملة بالشيخ هارون والبالغ مساحته 920 مترًا للاطمئنان على ما جرى به من تطوير وميكنة للتأكد من ضبط المنظومة، وضبط الوارد والصادر السلعي والأرصدة أيضًا.

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