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٥٠ ألف جنيه غرامة لشاب متهم بحيازة جهاز للكشف عن الذهب

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٥٠ ألف جنيه غرامة لشاب متهم بحيازة جهاز للكشف عن الذهب ٥٠ ألف جنيه غرامة لشاب متهم بحيازة جهاز للكشف عن الذهب

مصراوي Masrawy

01:23 م الخميس 25 فبراير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي:

قضت المحكمة الاقتصادية بقنا، اليوم الخميس، بتغريم شاب 50 ألف جنيه بتهمة حيازة جهاز لاسلكي للكشف عن الذهب دون ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

تعود أحداث الواقعة إلى أبريل عام 2020 عندما تبلغ لمركز شرطة مرسى علم، بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 40، وأثناء فحص السيارة عُثر على جهاز أثبت تقرير هيئة الثروة المعدنية، أنه يستخدم للكشف عن المعادن خاصة "الذهب" وغير مصرح بتداوله أو استخدامه دون التصريح من الجهات المختصة.

جرى ضبط المتهم "يوسف.ر.ح" وعاقبته المحكمة بغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة الأجهزة المضبوطة وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية في القضية التي تحمل رقم 196 لعام 2020 جنح اقتصادي قنا.

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