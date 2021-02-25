علاج 800 مواطن في قافلة طبية بسوهاج

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مصراوي Masrawy

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أطلقت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج قافلة طبية مجانية لقرية اقصاص في المراغة، جرى خلالها الكشف وتقديم العلاج لـ ٨١٠ مواطنين.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، إن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة تأتي ضمن خطتها المجتمعية في تقديم خدمة طبية علاجية متميزة ومجانية، لأهالي القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بالمحافظة على مدار العام، مضيفًا أنه جرى تحويل بعض الحالات التي قد تحتاج إلى بعض الفحوصات وإجراء العمليات الجراحية للمستشفى الجامعي لإجرائها بالمجان.

وأوضح "عزيز" أن القافلة ضمت تخصصات مثل الباطنة، والأطفال، وجراحة المسالك البولية، والروماتيزم، والجراحة العامة والجلدية، والعظام، والنساء والتوليد، والأنف والأذن، والرمد، والصدرية، والروماتيزم، والجهاز الهضمي.

وأشار رئيس جامعة سوهاج إلى أنه شارك بالقافلة ١٨ طبيبًا و٣٨ طالبًا من طلاب كلية الطب، لتكون هذه القوافل بمثابة تدريب عملي وتطبيقي للدراسات الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب داخل الكلية ومعاملها.