محادثات أمريكية كورية رفيعة المستوى حول نزع السلاح النووي من بيونجيانج

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مصراوي Masrawy

سول- أ ش أ:

قالت وزارة خارجية كوريا الجنوبية، الخميس، إن كبير مبعوثي سول النوويين نوه كيو-دوك عقد محادثات مع القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ سونغ كيم، بشأن آخر التطورات عن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية وبعض القضايا الأخرى ذات الصلة.

وبحسب وكالة أنباء يونهاب، فإن هذه المحادثات بين الجانبين تأتي في الوقت الذي تراجع فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة سياستها بشأن كوريا الشمالية.

وخلال اللقاء أكد الجانبان أن هناك تعاونا وتنسيقا ثنائيا وثيقا بينهما فيما يتعلق بمراجعة السياسة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، وتبادلا بعمق الآراء حول سبل إحراز تقدم في نزع السلاح من شبه الجزيرة الكورية.