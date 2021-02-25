ضبط "ترامادول" وأدوية مغشوشة في حملة بالفيوم

مصراوي Masrawy
01:11 م الخميس 25 فبراير 2021
الفيوم– حسين فتحى:
أعلنت محافظة الفيوم اليوم الخميس، ضبط 1230 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي داخل مخزن غير مرخص بإطسا، وذلك في حملة مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم.
وأوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، رصدت مخالفات بأحد الأماكن "صيدلية بدون ترخيص" في إطسا ويديره غير صيدلي، وبمداهمتها عثر على أقراص "ترامادول"، و40 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة "منشطات"، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة.