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ضبط "ترامادول" وأدوية مغشوشة في حملة بالفيوم

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ضبط "ترامادول" وأدوية مغشوشة في حملة بالفيوم ضبط "ترامادول" وأدوية مغشوشة في حملة بالفيوم

مصراوي Masrawy

01:11 م الخميس 25 فبراير 2021

الفيوم– حسين فتحى:

أعلنت محافظة الفيوم اليوم الخميس، ضبط 1230 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي داخل مخزن غير مرخص بإطسا، وذلك في حملة مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم.

وأوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، رصدت مخالفات بأحد الأماكن "صيدلية بدون ترخيص" في إطسا ويديره غير صيدلي، وبمداهمتها عثر على أقراص "ترامادول"، و40 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة "منشطات"، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة.

ضبط كمية كبيرة من الترامادول

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