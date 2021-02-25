فرق ثابتة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل بالمجان، للمصريين وغير المصريين المقيمين ببورسعيد من عمر يوم حتى 5 أعوام، لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وأشار المحافظ، خلال اجتماعه مع لجنة إدارة أزمة كورونا لمتابعة آخر مستجدات الوضع الصحي بالمحافظة، إلى أنه سيجرى تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى.

وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.