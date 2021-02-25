أخبار عاجلة

أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

فرق ثابتة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان في بورسعيد

Print
فرق ثابتة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان في بورسعيد فرق ثابتة للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان في بورسعيد

مصراوي Masrawy

01:00 م الخميس 25 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد المقبل بالمجان، للمصريين وغير المصريين المقيمين ببورسعيد من عمر يوم حتى 5 أعوام، لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

وأشار المحافظ، خلال اجتماعه مع لجنة إدارة أزمة كورونا لمتابعة آخر مستجدات الوضع الصحي بالمحافظة، إلى أنه سيجرى تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من خلال فرق ثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية والميادين الكبرى.

وتأتي الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على خالية من المرض.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

شبكة عيون الإخبارية