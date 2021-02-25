أخبار عاجلة

أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

خلال يناير.. إجراء 1392 عملية جراحية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

Print
خلال يناير.. إجراء 1392 عملية جراحية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد خلال يناير.. إجراء 1392 عملية جراحية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

مصراوي Masrawy

12:57 م الخميس 25 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، إجراء 1392 عملية جراحية للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يناير الماضي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يجري تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، بما يضمن أمن وسلامة المرضى.

وأضاف السبكي، أن تطبيق المنظومة الجديدة ببورسعيد ساهم في توافر كم هائل من الخدمات الطبية والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة، والتي تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، مثل عمليات القلب المفتوح، وجراحات زرع القرنية، والقسطرة القلبية والمخية، وجلسات الغسيل الكلوي للأطفال.

وأشار إلى أن العمليات التي أجريت بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد خلال شهر يناير الماضي، شملت 550 عمليات صغرى ومتوسطة، و768 عمليات كبرى وذات مهارة، بالإضافة إلى 74 عمليات جراحية متقدمة وذو طابع خاص.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

شبكة عيون الإخبارية