خلال يناير.. إجراء 1392 عملية جراحية لمنتفعي التأمين الشامل ببورسعيد

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بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، إجراء 1392 عملية جراحية للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، خلال شهر يناير الماضي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يجري تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، بما يضمن أمن وسلامة المرضى.

وأضاف السبكي، أن تطبيق المنظومة الجديدة ببورسعيد ساهم في توافر كم هائل من الخدمات الطبية والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة، والتي تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، مثل عمليات القلب المفتوح، وجراحات زرع القرنية، والقسطرة القلبية والمخية، وجلسات الغسيل الكلوي للأطفال.

وأشار إلى أن العمليات التي أجريت بالمستشفيات التابعة للهيئة ببورسعيد خلال شهر يناير الماضي، شملت 550 عمليات صغرى ومتوسطة، و768 عمليات كبرى وذات مهارة، بالإضافة إلى 74 عمليات جراحية متقدمة وذو طابع خاص.