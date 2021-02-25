رئيس جامعة دمنهور لطلاب زراعة: "الفسيخ عاوز 10 أيام في الملح"- صور

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

نصح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلاب كلية الزراعة، بألا تقل مدة وضع الفسيخ بالملح عن 10 أيام، للتأكد من القضاء على الديدان المتحوصلة بالأسماك، وضمان عدم انتقالها للإنسان.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الزراعة والذي تضمن عدد من المنتجات الغذائية الأخرى منها "القشدة بالعسل، والمورتة، والجبن، والمش، وأرز بلبن فرن".

وتذوق "عبيد" منتجات الطلاب وأثنى على جودتها، ومازح أحد طلابه قائلًا: "المفروض غداء مجلس الجامعة القادم نعمله فسيخ".

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام بالإنتاج قائلًا: "مش عايزين تعليم بس، لازم المهارات اللي يكتسبها الطالب يحولها لمنتج، عشان يرد جزء من الدين اللي عليه لبلده اللي علمته بالمجان".

والدكتور عبيد صالح أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها وسلامة الغذاء، وشغل منصب عميد كلية الطب البيطري بدمنهور قبل أن يتولى رئاسة الجامعة.