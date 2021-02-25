أخبار عاجلة

أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

رئيس جامعة دمنهور لطلاب زراعة: "الفسيخ عاوز 10 أيام في الملح"- صور

Print
رئيس جامعة دمنهور لطلاب زراعة: "الفسيخ عاوز 10 أيام في الملح"- صور رئيس جامعة دمنهور لطلاب زراعة: "الفسيخ عاوز 10 أيام في الملح"- صور

مصراوي Masrawy

12:52 م الخميس 25 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

نصح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، طلاب كلية الزراعة، بألا تقل مدة وضع الفسيخ بالملح عن 10 أيام، للتأكد من القضاء على الديدان المتحوصلة بالأسماك، وضمان عدم انتقالها للإنسان.

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الخميس، معرض مشروعات تخرج طلاب كلية الزراعة والذي تضمن عدد من المنتجات الغذائية الأخرى منها "القشدة بالعسل، والمورتة، والجبن، والمش، وأرز بلبن فرن".

وتذوق "عبيد" منتجات الطلاب وأثنى على جودتها، ومازح أحد طلابه قائلًا: "المفروض غداء مجلس الجامعة القادم نعمله فسيخ".

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الاهتمام بالإنتاج قائلًا: "مش عايزين تعليم بس، لازم المهارات اللي يكتسبها الطالب يحولها لمنتج، عشان يرد جزء من الدين اللي عليه لبلده اللي علمته بالمجان".

والدكتور عبيد صالح أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها وسلامة الغذاء، وشغل منصب عميد كلية الطب البيطري بدمنهور قبل أن يتولى رئاسة الجامعة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

شبكة عيون الإخبارية