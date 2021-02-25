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بالصور.. محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية لتفعيل مبادرة حياة كريمة

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بالصور.. محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية لتفعيل مبادرة حياة كريمة بالصور.. محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية لتفعيل مبادرة حياة كريمة

مصراوي Masrawy

12:40 م الخميس 25 فبراير 2021

الشرقية– فاطمة الديب:

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الخير، بمكتبه بالديوان العام؛ لتفعيل التعاون لتنفيذ مبادرة حياة كريمة.

وأشاد المحافظ، في بيان له اليوم الخميس، بمجهودات دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني ونشر تعاليم الدين السمحة ومحاربة الأفكار المتشددة للمضي نحو تنمية وبناء المجتمع.

وأكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية وضعت خطة خمسية للتوسع في إنشاء أفرع للدار بمحافظات الجمهورية، لافتًا إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء مقرين للدار بمحافظتي الإسكندرية وأسيوط، وجاري التنفيذ في باقي المحافظات الأخرى.

وأهدى محافظ الشرقية، شعار المحافظة لكل من مفتي الجمهورية والدكتور علي جمعة، تقديرًا لجهودهم في مجال الإفتاء ونشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر المتطرف، كماهنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتجديد تعيينه مفتيًا للجمهورية.

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