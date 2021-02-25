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السياحة: غلق فندقين و6 مطاعم وكافتيريات لعدم التزامهم بتطبيق إجراءات كورونا

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السياحة: غلق فندقين و6 مطاعم وكافتيريات لعدم التزامهم بتطبيق إجراءات كورونا السياحة: غلق فندقين و6 مطاعم وكافتيريات لعدم التزامهم بتطبيق إجراءات كورونا

مصراوي Masrawy

12:50 م الخميس 25 فبراير 2021

كتب يوسف عفيفي:

أصدرت وزارة السياحة والآثار، قرار بالغلق الإداري لمنشأتين فندقيتين و6 منشآت سياحية (مطاعم وكافتيريات)، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 20 منشأة فندقية، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد وبمواعيد الغلق المقررة للمنشآت السياحية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار على المنشآت الفندقية والسياحية وضبط منظومة العمل السياحي.

وقال عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، إن الوزارة تقوم باستمرار بإيفاد لجان سرية للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية المختلفة للتأكد بصفة مستمرة من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية وبمواعيد الغلق المقررة لها.

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مصراوي Masrawy

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