"العثيم وأولاده الخيرية" تُوَقّع اتفاقية لدعم "البرنامج المرئي" مع جمعية أسر التوحد

★ ★ ★ ★ ★

يشمل سلسلة من الحلقات المرئية القصيرة لتوعية وإرشاد أسر مرضى اضطراب التوحد

وقّعت مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، اتفاقية دعم "البرنامج المرئي" مع جمعية أسر التوحد الخيرية، في إطار تعزيز الشراكة والتكامل لدعم وتحفيز أسر التوحد، ونشر التوعية المجتمعية حول اضطراب المرض.

وقّع عن جانب الجمعية الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس الإدارة ووقع عن جانب المؤسسة عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الأمناء بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء المؤسسة، ونايف بن فهد بن سعيدان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

ويتضمن "البرنامج المرئي" المقدم من جمعية أسر التوحد الخيرية والذي تدعمه مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية، سلسلة من الحلقات المرئية قصيرة المدة تعكس رسائل توعوية وإرشادية لأسر ذوي اضطراب طيف التوحد وعامة المجتمع؛ بهدف رفع الوعي المجتمعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول اضطراب طيف التوحد بناء على أسس علمية.

وأكد عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس الأمناء أن التوقيع على اتفاقية الدعم والتعاون المشترك مع جمعية أسر التوحد الخيرية، يأتي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في مجال برامج المسؤولية الاجتماعية، وعقد الشراكات الاستراتيجية الفعالة ودعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية؛ فضلًا عن تقديم العديد من البرامج الهادفة ودعم المبادرات الرائدة في كل المجالات؛ تعزيزًا لرسالتها نحو الوطن وأبنائه تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظهما الله.