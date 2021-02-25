أخبار عاجلة

أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إدراج 117 مدرسة بالمنيا ضمن مشروع تطوير الريف المصري

Print
إدراج 117 مدرسة بالمنيا ضمن مشروع تطوير الريف المصري إدراج 117 مدرسة بالمنيا ضمن مشروع تطوير الريف المصري

مصراوي Masrawy

12:31 م الخميس 25 فبراير 2021

المنيا- محمد النادي:

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استعدادات مديرية التربية والتعليم لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2020- 2021، لكافة المراحل التعليمية المحددة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الخميس، بحضور قيادات المحافظة، ورؤساء المراكز، والجهات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن هيئة الأبنية التعليمية أدرجت 117 مدرسة ضمن خطة المشروع القومي لتطوير الريف بإجمالي ألف و701 فصل دراسي، وجرى حصر احتياجات التنمية الشاملة بالقرى المستهدفة، وتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ الأعمال بصفة دورية ومستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقال محافظ المنيا، إنه جرى استقبال حوالي 162 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء، واستمرار المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة في استقبال وتلقي كافة طلبات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

شبكة عيون الإخبارية