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محافظ بورسعيد يناشد المواطنين عدم تخزين الأدوية

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محافظ بورسعيد يناشد المواطنين عدم تخزين الأدوية محافظ بورسعيد يناشد المواطنين عدم تخزين الأدوية

مصراوي Masrawy

12:18 م الخميس 25 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

ناشد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المواطنين، اليوم الخميس، بعدم تخزين الأدوية.
واستعرض المحافظ، خلال اجتماعه مع لجنة إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، آخر مستجدات الوضع الوبائي في بورسعيد، مطمئنًا على سرعة تقديم الرعاية الصحية والطبية للمرضى.

وشدد محافظ بورسعيد على الالتزام بتنفيذ كافة قرارات لجنة إدارة أزمة ، والتأكيد على توافر الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج الفيروس، والمستلزمات الطبية في كل المستشفيات، والصيدليات الخاصة، واستمرار تفعيل المتابعة والرقابة على المستشفيات والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وانتظام الأطقم الطبية في عملها، والاستمرار في تقديم الخدمة.

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