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مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على 183 رحلة اليوم

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مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على 183 رحلة اليوم مطار القاهرة: سفر ووصول 20 ألف راكب على 183 رحلة اليوم

مصراوي Masrawy

11:51 ص الخميس 25 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، وصول 87 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 ألف راكب، كما يغادر المطار 96 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 9 آلاف راكب.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار تستقبل خلال الـ 24 ساعة 183 رحلة دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطني للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، تحمل على متنها 20 ألف راكب من جنسيات مختلفة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي ، وتقوم السلطات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

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