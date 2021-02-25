مصرع 3 أطفال انقلبت بهم عربة كارو بمصرف في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

لقي 3 أطفال مصرعهم إثر انقلاب عربة كارو كانوا يستقلونها في مصرف بمدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس.

جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت برئاسة عصام أيمن مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات الشرقية، بالدفن وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مستشفى ديرب نجم بوصول كلً من منة مهدي محمد 14 عامًا، طالبة، ورؤى رضا شعبان 5 أعوام، ورضا الشحات شعبان صلاح 5 أعوام، مقيمين قرية "الميسه" مركز ديرب نجم، متوفين إثر وقوع حادث.

وتبين من التحريات الأولية، أنه أثناء استقلال الأطفال عربة كارو انحرفت عجلة العربة وانقلبت بالمصرف ولقوا مصرعهم غرقًا، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.