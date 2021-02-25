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بالشروط.. مديرية الزراعة بسوهاج تعلن وظائف جديدة

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بالشروط.. مديرية الزراعة بسوهاج تعلن وظائف جديدة بالشروط.. مديرية الزراعة بسوهاج تعلن وظائف جديدة

مصراوي Masrawy

11:59 ص الخميس 25 فبراير 2021

سوهاج– عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية الزراعة بسوهاج، عن حاجتها لشغل عددًا من الوظائف لمدة 4 شهور اعتبارًا من 1 مارس المقبل وحتى 30 من شهر يوليو المقبل.

وأوضحت مديرية الزراعة بسوهاج في بيان على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه مطلوب 4 أشخاص بوظيفة فني زراعي رابع بإدارة المنشاة، وسباك بديوان المديرية، وسائق بإدارة جرجا.

واشترطت مديرية الزراعة في المتقدمين لشغل تلك الوظائف ألا يتجاوز سن المتقدم 40 عامًا، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية، ومن أبوين مصريين.

وأشارت مديرية الزراعة إلى أنه مطلوب لشغل الوظائف المشار إليها تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وفيش جنائي، و6 صور شخصية، وصورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، صورة الرخصة سارية بالنسبة للسائقين.

ولفتت مديرية الزراعة بسوهاج إلى أن مدة التقديم 5 أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، وأن استلام طلبات التقديم بمقر المديرية بشارع التحرير بمدينة سوهاج.

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