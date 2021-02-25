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نجمة داود وملابس ملطخة بالدماء.. استخراج سحر وطلاسم من المقابر بأسيوط- صور

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نجمة داود وملابس ملطخة بالدماء.. استخراج سحر وطلاسم من المقابر بأسيوط- صور نجمة داود وملابس ملطخة بالدماء.. استخراج سحر وطلاسم من المقابر بأسيوط- صور

مصراوي Masrawy

11:53 ص الخميس 25 فبراير 2021

أسيوطـ محمود عجمي:

نظم مجموعة من الشباب المتطوع في منفلوط بمحافظة أسيوط، حملة لتنظيف وتطهير المقابر من الخارج، وعثروا خلال البحث على أطباق عليها نجمة داود وقرن خروف وأعمال سحر وطلاسم وأحجبة.

مصطفى ياسين الدن، أحد أبناء منفلوط بمحافظة أسيوط، قال لـ"مصراوي" إنه يجري تنظيم حملة لتنظيف المقابر من أعمال السحر والشعوذة والدجل للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضاف الدن، أن الشباب المشاركين في الحملة، عثروا على ما وصفه بأنه "طلاسم وأحجبة وأعمال سفلية بأسماء شباب وبنات وأطفال وسيدات بغرض الموت أو التفرقة أو عدم الزواج أو عدم الإنجاب وخراب البيوت وملابس ممزقة وملطخة بالدماء".

وأشار إلى أن مساحة مقابر المسلمين بمنفلوط تقارب فدانين وأن عملية التطهير والتنظيف تقتصر على محيطها وبالأسطح والأحواش.

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