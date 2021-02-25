تخلله إطلاق العلامة التجارية.. تدشين مقر شركة "عبيثران" للتجارة بالرياض

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في إطار رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل وجعل المملكة قوة اقتصادية وتجارية

في إطار رؤية المملكة 2030م والتي أرسى دعائمها الأمير محمد بن سلمان، وفي ظل قيادة حكيمة يرأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- لتنويع مصادر الدخل، وجعل المملكة قوة اقتصادية وتجارية دشن الشيخ إبراهيم بن سويلم السويلم مقر شركة "عبيثران" للتجارة بالعاصمة الرياض طريق الملك عبدالعزيز، وحضر الحفل محمد بن سويلم السويلم وعبدالعزيز بن سعد السويلم رئيس تحرير مجلة السويلم وعدد من الحضور، وقد تخلل الحفل إطلاق العلامة التجارية لشركة عبيثران ومنتجاتها بالعلامة المميزة (لوز لوزا).

وفي سياق متصل، صرّح رئيس الشركة محمد الفوزان بأن هناك شراكة مع عدد من الشركات الأجنبية ومنها الشركة العملاقة لصناعة الأغذية Xinjiang Fengjier Food وعدد من الشركات الأخرى.

ومن المتوقع لها أن تكون إحدى أهم الشركات التجارية في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي؛ لما سيكون لها من دور محوري داخل السوق السعودي، إضافة إلى أن منتجات الشركة تباع في كل من الصين وهونغ كونغ وروسيا وكازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأخرى وقريبا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي.

وتهدف المملكة العربية السعودية في غضون سنوات قليلة قادمة لجعل السوق السعودي واحداً من أقوى الأسواق العالمية وفي هذا الإطار تحرص الحكومة ممثلة في الوزارات المعنية على تذليل كل العوائق والصعوبات التي تواجه تأسيس الشركات مما كان له جميل الأثر في افتتاح كثير من الشركات الصناعية والتجارية ومنها شركة عبيثران للتجارة، وهذا يأتي ثماراً لخطة التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.