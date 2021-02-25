أخبار عاجلة

تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عيب تقني خطير يعانيه أحد أبرز منتجات "جوجل"

Print
عيب تقني خطير يعانيه أحد أبرز منتجات "جوجل" عيب تقني خطير يعانيه أحد أبرز منتجات "جوجل"
الشركة الأمريكية أقرّت به: نعمل حالياً على معالجته

عيب تقني خطير يعانيه أحد أبرز منتجات

كشفت تقارير صحفية عالمية عن معاناة أحد أبرز منتجات "جوجل" الأمريكية من عيب تقني خطير.

وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مساعد جوجل الصوتي الذكي لا يعمل على كل أنظمة التشغيل القابلة للارتداء الخاصة بشركة "جوجل" التي يطلق عليها "وير أو إس".

ولفت التقرير إلى أن كلمة "هاي جوجل" التي من المفترض أن تفعّل المساعد الصوتي الذكي، لا تستجيب مع كل أنظمة التشغيل للأجهزة القابلة للارتداء.

من جانبها، أقرّت شركة "جوجل" الأمريكية بذلك العيب التقني، مشيرةً إلى أنها تعمل حالياً على معالجة هذه المشكلات، وتحسين التجربة العامة لأنظمة التشغيل التابعة لها.

وكان يعمل مساعد جوجل الصوتي الذكي بمجرد الضغط بصورة مطولة على الساعة الذكية، ولكن مع وجود ذلك العيب، لا يستجيب مساعد جوجل بالضغطة المطولة.

جوجل عيب تقني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد

أفضلية فبراير تذهب لمدرب الشباب وبانيغا وكاسيو .. وغريب أفضل واعد

إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح

إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح

تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم

تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم

تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا

تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا

شبكة عيون الإخبارية