البحيرة تستعد لتحويل مزارع الدواجن إلى النظام المغلق- صور

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البحيرة- أحمد نصرة:

أجرت لجنة تطوير مزارع الدواجن بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، زيارات ميدانية لعدد من مزارع محافظة البحيرة، لمتابعة تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة والبنك المركزي المصري لتطوير مزارع الدواجن وتحويلها من النظام المفتوح للنظام المغلق.

وقالت الدكتورة نهال برتو، وكيل إدارة الإنتاج الحيواني، بمديرية زراعة البحيرة، إن تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح حاليًا إلى النظام المغلق، يأتي لتنمية وتطوير مشروعات الإنتاج الداجني التي توفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية.

وأضافت أن النظام الجديد يساعد أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق، من خلال استخدام طرق التهوية الحديثة وعزل المزارع حراريًا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى، وتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج.