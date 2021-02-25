بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة

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بني سويف- حمدي سليمان:

وافق مجلس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن البروتوكول يشمل دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال، وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يشمل أيضًا المساهمة في تجهيز وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في المستشفى الجامعي، وتقديم الدعم الفني للدورات التدريبية لبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة.