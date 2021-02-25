أخبار عاجلة

تفريغ 15 ألف طن ذرة وتداول 27 سفينة بميناء دمياط -
هيئة الدواء تطلب بسحب 14 تشغيلة من علاج للقولون العصبي -
"وقائع افتراضية".. أول رد من الأستاذ الجامعي صاحب واقعة "بن شرقي" -
الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة

Print
بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والمجلس القومي للمرأة

مصراوي Masrawy

11:30 ص الخميس 25 فبراير 2021

بني سويف- حمدي سليمان:

وافق مجلس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، على توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، أن البروتوكول يشمل دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على موضوعات ومفاهيم أشكال وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال، وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الجامعة أن البروتوكول يشمل أيضًا المساهمة في تجهيز وحدة الاستجابة الطبية للتعامل مع السيدات المعنفات في المستشفى الجامعي، وتقديم الدعم الفني للدورات التدريبية لبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية في مجال العنف ضد المرأة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

شبكة عيون الإخبارية