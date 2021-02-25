ضبط ٥٣٧ مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط- محمد إبراهيم:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، حملات على عدد من الأسواق والمحال التجارية، أسفرت عن تحرير ٥٣٧ محضرًا.

وأوضحت مديرية التموين، في بيان لها، اليوم الخميس، أنه جرى تحرير 109 محاضر للمخابز لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والمواصفات المقررة.

وجرى تحرير ٤٢٨ محضرًا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري وعدم وجود شهادات صحية والبيع بأزيد من السعر المقرر.

كما جرى تحرير محاضر جنح، بعد رصد مخالفات غش وتدليس وبيع سلع مجهولة المصدر، وجرى أخذ ١٤ عينة من القمح المُعد للطحن ونخالة الدقيق و٨ عينات من الدقيق ٨٢٪ للتأكد من مطابقتها للمواصفات، والتحفظ على ١٥ طن ملح مجهول المصدر، و٢٠٠٠ لتر بنزين بمحطة بترول.