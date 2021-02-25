أول اتصال حكومي مصري رسمي عبر تطبيق "clubhouse"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الحكومة حريصة على الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، خلال مشاركتها في ندوة حوارية افتراضية مع عدد من المصريين بالخارج، عبر تطبيق clubhouse، حضرها نحو 500 من المصريين بالداخل والخارج، جهود وزارة الهجرة في عدد من الملفات التي تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم في خطط التنمية، وكذلك دور وزارة الهجرة في تلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وأوضحت أن تلك الندوة الحوارية الأولى من نوعها عبر تطبيق clubhouse الجديد، أتاحت فرصة للتحدث والاستماع لنحو 500 من المصريين بالداخل والخارج في آن واحد، في استمرار لتنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة بالتواصل مع مواطنينا بالخارج.

وتحدثت وزيرة الهجرة خلال الندوة عن جهود عمل الوزارة في عدد من الملفات ، وسلطت الضوء على المبادرة الرئاسية "أتكلم عربي" التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبنائنا بالخارج، داعية المشاركين بالندوة المشاركة بالمبادرة من خلال معسكر "اتكلم عربي"، الذي ينظمه الوزارة للأطفال المقيمين في الخارج، ليتحدثوا اللغة العربية ويتعرفوا على العادات والتقاليد المصرية، وتشارك وزيرة الهجرة بنفسها في هذه المعسكرات للتحدث من الأطفال وتمارس معهم عددا من الأنشطة التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية.

وذكرت السفيرة نبيلة مكرم بأن وزارة الهجرة جاءت لتلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة الهامة من المصريين، وإيمانا بدورهم الوطني الثابت على الدوام في مختلف المواقف التي يحتاج فيها الوطن لدعم أبنائه بالخارج، هذا بجانب مد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية الوطنية ودمجهم في المشروعات القومية.