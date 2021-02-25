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مجلس جامعة بنها: توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات

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مجلس جامعة بنها: توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مجلس جامعة بنها: توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات

مصراوي Masrawy

11:05 ص الخميس 25 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستعرض المجلس آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، على متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة، حفاظًا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار "الجيزاوي" إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، بالإضافة إلى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات.

وأضاف، أنه جرى تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان، مع التأكيد على تواجد الأطقم الطبية في العيادات لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.

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