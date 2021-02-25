استعدادا للامتحانات.. رفع درجة الاستعداد بجامعة الإسكندرية

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الإسكندرية– محمد عامر:

أعلن الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الكليات، استعدادًا لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت المقبل.

ووجه جابر، وكلاء الكليات خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، بتطبيق الإجراءات الاحترازية طوال فترة الامتحانات والفصل الدراسي الثاني.

وكلف وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتأكد من تسلم الكليات ما تحتاجه من أدوات ومطهرات، فضلًا عن توفير المستلزمات الطبية، وغرف للعزل داخل كل كلية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أنه جرى تكثيف تواجد الأطقم الطبية، وإنهاء استعدادات المستشفيات الجامعية لمجابهة أي حالة تستدعي التدخل خلال الامتحانات.