خلال يناير.. موانئ بورسعيد والعريش تستقبل 192 سفينة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أن موانئ المنطقة الشمالية شرق وغرب بورسعيد والعريش، سجلت خلال شهر يناير 3 ملايين و215 ألف و752 طن كطاقة محققة بإجمالي 332 ألف و821 حاوية مكافئة من خلال دخول 192 سفينة متنوعة خلال شهر يناير الماضي.

وأشارت في بيان لها، استقبال ميناء غرب بورسعيد 38 سفينة حاويات بطاقة محققة 311 ألف و548 طن بعدد حاويات 38 ألف و756 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 7 سفن بضائع عامة منها 4 صودا كاوية، وواحدة ملح، و23 قاطرة متعددة الأغراض، و4 سفن ساحلي.

وأكدت أن ميناء شرق بورسعيد استقبل خلال شهر يناير 106 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة بطاقة محققة بلغت 2 مليون و876 ألف و439 طن بعدد حاويات 294 ألف و65 حاوية مكافئة. بينما استقبل ميناء العريش البحري 6 سفن بضائع عامة بطاقة محققة بلغت 27 ألف و756 طنًا.