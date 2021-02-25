أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يختطف راعيا في حرش كودنة بريف القنيطرة الجنوبي -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
تصادم مركبات يزهق أرواح 12 أمريكيًا في كاليفورنيا -
نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي" -
"التجارة" تشهر بمنشأة باعت منتجات غذائية منتهية الصلاحية -
إصابة عنصر من "الثوري الإيراني" وفقدان آخر في هجوم مسلح -
تعادل إيجابي في "ديربي حائل" .. والكوكب يتغلب على النجوم -
وزير الطيران: مزايدة لبيع طائرات الشحن القديمة بـ3.2 مليون دولار -
شبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية لأول أسبوع من شهر مارس -
وفد من الصحة يزور بني سويف لمتابعة حملة شلل الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

لجنة لفحص شكاوى المرضى بمستشفى السلام بورسعيد

Print
لجنة لفحص شكاوى المرضى بمستشفى السلام بورسعيد لجنة لفحص شكاوى المرضى بمستشفى السلام بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:38 ص الخميس 25 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

عقدت لجنة حقوق المريض بمستشفى السلام بورسعيد، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، اجتماعها الشهري، اليوم الخميس، لقياس نسبة الرضا العام للمنتفعين، ومناقشة مشاكل المرضى والصعوبات التي تواجههم أثناء تلقي الخدمة.

وتجري اللجنة قياس نسبة الرضا من خلال حصر استبيانات رضاء المنتفعين الشهرية، وحصر الشكاوى الموجودة بصندوق شكاوى المستشفى وعلى الصفحات الرسمية المسئولة عن تلقي الشكاوى، وتعقد اجتماعًا بحضور عدد من ممثلي المرضى دائمي التردد لتلقي الخدمة، للعمل على تقديم حلول مناسبة لكل مشكلة حتى يجرى العمل على حلها أو مناقشة ما يمكن عمله لتسهيل العقبات في حالة عدم توفر الحل لها.

ووضعت اللجنة حلول لمشكلة حصول المرضى على علاجهم الشهري المزمن، من خلال الكشف مرة واحدة للحصول على إذن صرف خلال 3 أشهر متتالية دون الحاجة لإعادة الكشف أو الحصول على تحويل جديد من الوحدة خلال هذه الفترة، على أن يجرى صرف العلاج من صيدليات المستشفى.
كما جرى الاستجابة إلى طلب العلاج بالإسم التجاري وتوفيره في عدة تخصصات من خلال الصيدلية التجارية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

يدعمون قضايا الوطن.. وزيرة الهجرة: المصريون في أفريقيا جزء من قوة مصر الناعمة

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

مدبولي يكلف بدراسة التصور المقترح لصندوق تنمية الأسرة المصرية

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

"مصر للطيران" تسيِّر 42 رحلة دولية تقل 4 آلاف راكب.. غدًا

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

مصرع شخصين بينهم طفل في حادث تصادم بالدقهلية

شبكة عيون الإخبارية