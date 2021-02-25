إنشاء وحدة لمتابعة المبتعثين في الخارج بجامعة الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد عامر:

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، في جلسته، اليوم الخميس، على إنشاء "وحدة متابعة المبعوثين" كأحد المكاتب الاستراتيجية، لمتابعة المبتعثين من الجامعة خلال فترة البعثة وربطهم بجامعاتهم بعد عودتهم.

وقال الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، إن الوحدة تسهم في تعظيم استفادة الجامعة من خبرات المبعوثين، بالإضافة إلى زيادة الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون مع الجهات الأكاديمية الخارجية.

وأضاف القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن وحدة متابعة المبعوثين سيكون أحد مهامها رصد المشكلات والصعوبات التي تواجههم ومساعدتهم على حلها.

وفي سياق آخر، أكد جابر، إجراء امتحانات الدراسات العليا مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أنه جرى تخصيص حجرة للعزل في كل كلية للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا، فضلًا عن تجهيز المستشفى التعليمي الجامعي بكلية الطب، لاستقبال كافة الحالات.