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تطعيم الأطقم الطبية بلقاح في الغربية

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تطعيم الأطقم الطبية بلقاح فيروس كورونا في الغربية تطعيم الأطقم الطبية بلقاح في الغربية

مصراوي Masrawy

10:36 ص الخميس 25 فبراير 2021

الغربية-مروة شاهين:

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الخميس، استمرار مستشفيات العزل في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية حسب الجدول الزمني.

وبدأت مديرية الشئون الصحية بالغربية أمس الأربعاء، في إعطاء لقاحات «كورونا» للفرق الطبية داخل مستشفي المحلة العام وحميات بسيون والسنطة حسب الجدول الزمني الموضوع.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تسجيل الأطقم الطبية ما بين أطباء وتمريض وفنيين على المنظومة الإلكترونية لتلقى اللقاحات، وأن التطعيم بلقاح سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات.

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