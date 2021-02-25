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63 محلًا تجاريًا تشارك في "الأوكازيون" الشتوي ببورسعيد

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63 محلًا تجاريًا تشارك في "الأوكازيون" الشتوي ببورسعيد 63 محلًا تجاريًا تشارك في "الأوكازيون" الشتوي ببورسعيد

مصراوي Masrawy

10:31 ص الخميس 25 فبراير 2021

بورسعيد- طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، مشاركة 63 محلًا تجاريًا بالتصفيات الموسمية الأولى لعام 2021 "الأوكازيون الشتوي".

وأشار ناصر ثابت ثابت وكيل الوزارة، إلى أن "الأوكازيون" بدأ اعتبارًا من يوم الأحد 7 فبراير ويستمر شهر على أن يكون لكل محل أسبوعين فقط، مشددًا على أنه يتوجب على أصحاب المحال التجارية تقديم طلب تصريح الأوكازيون ومرفق به فواتير البضائع المراد إجراء التخفيضات أو التصفيات عليها، وصورة من الرقم القومي لصاحب المحل التجاري أو المدير المسئول، ورخصة المحل ودمغة بقيمة جنيه واحد، بالإضافة إلى كشف بالبضائع والسلع والملابس والمفروشات والسجاد المراد إجراء الأوكازيون عليها موضحًا به سعر السلع قبل الخصم ونسبة الخصم والسعر بعد الخصم.

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى تحرير 17 محضرًا لمحال تجارية مخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1957، بعمل "أوكازيون" دون تصريح من الجهات الرسمية المختصة.

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