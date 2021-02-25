تكريم مدير المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا لحصوله على الأيزو

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الغربية- مروة شاهين:

كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، علا البرماوي مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي ثان طنطا، لحصول المركز على شهادة الأيزو ٩٠٠١.

وأشار الدكتور رحمي، إلى أن المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا يُعد ثان مركز على مستوى الجمهورية يحصل على هذه الشهادة بعد حي أول المحلة، في إشارة واضحة إلى مدى نجاح المحافظة في تطوير منظومة العمل داخل المراكز.

وأضاف محافظ الغربية، أن المحافظة دربت ٣٤ من مديري المراكز التكنولوجية ومشرفين النظام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى تدريب ٩ موظفين في ورش عمل بمركز سقارة.

وأكد المحافظ أنه جرى تطوير العمل بـ ١٠ مراكز تكنولوجية وجاري الإعداد لفتح مركزين بطنطا والمحلة لتصبح جميع المراكز والمدن والأحياء مغطاة بهذه المراكز.

حضر التكريم عبير بلح مدير مركز المعلومات بالديوان العام، عبدالعظيم الحمراوي نائب رئيس الحي، أميرة عطا الله نائب مدير المركز ومحمد عبدالفتاح مشرف النظام.