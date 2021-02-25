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جنوب سيناء تستقبل 3 آلاف رأس ماشية عبر ميناء الطور

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جنوب سيناء تستقبل 3 آلاف رأس ماشية عبر ميناء الطور جنوب سيناء تستقبل 3 آلاف رأس ماشية عبر ميناء الطور

مصراوي Masrawy

10:19 ص الخميس 25 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه من المقرر أن تتسلم المحافظة غدًا 3 آلاف رأس ماشية من العجول السوداني الحية الجاهزة للذبح الفوري، قادمة من السودان إلى عبر ميناء الطور البحري، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الخميس، أن استقبال ميناء الطور لهذه الشحنة من العجول الحية يعد بمثابة بداية التشغيل الفعلي له عقب تطويره، ومن المقرر أن يجري توريد كافة شحنات العجول السودانية لمصر عبر ميناء الطور.

وأشار إلى أنه سيجري وضع العجول تحت الحجر الطبي بمزرعة مصر الخير التي توجد بالمنطقة الصناعية بمدينة الطور، وستجري أعمال الذبح على مراحل كل مرحلة تتضمن 20% من إجمالي أعداد العجول، داخل المجزر الآلي، ويجري نقل اللحوم عبر سيارات مجهزة بثلاجات على منافذ مصر الخير بكافة المحافظات المصرية، مع الاحتفاظ بنسبة المحافظة لبيعها داخل المنافذ بأسعار مخفضة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن وزير الزراعة سيشهد استقبال شحنة العجول بميناء الطور، ومن المقرر أن يقوم بجولة تفقدية لمزرعة العجول المقامة على مساحة 15 ألف فدان، والمجزر الآلي، وبعض المزارع التي توجد بمدينة الطور.

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