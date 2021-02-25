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الكشف على 400 سيدة في قافلة لخدمات تنظيم الأسرة بالدقهلية

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الكشف على 400 سيدة في قافلة لخدمات تنظيم الأسرة بالدقهلية الكشف على 400 سيدة في قافلة لخدمات تنظيم الأسرة بالدقهلية

مصراوي Masrawy

09:46 ص الخميس 25 فبراير 2021

الدقهلية- رامي محمود:

أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية، اليوم الخميس، تنفيذ قافلة خدمية توعوية بإدارة شربين بقرى "الضهرية- أبو جلال- بساط كريم الدين" خلال الفترة من 22 وحتى 24 فبراير الجاري لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل وكشف الأطفال بالاضافة الى تنفيذ فرق متنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير أخصائي نساء.

وقال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن المستفيدات من القافلة حوالي 400 منتفعة، فيما بلغ عدد المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية 392 بالإضافة الى العديد من الخدمات الأخرى.

وأكد أنه جرى فحص 58 سيدة بالموجات فوق الصوتية ومتابعة الحمل لـ 10 سيدات وكشف نساء لـ 15 سيدة بالإضافة إلى الكشف على 20 في تخصص الباطنة و25 في تخصص الأطفال وعمل المشورة لحوالي 120 سيدة، وصرف حوالي 455 وسيلة من وسائل منع الحمل باختلاف أنواعها من حبوب أحادية ومركبة وحقن ولوالب كبسولات تحت الجلد وواقيات.

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