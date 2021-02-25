به سوس وديدان حية.. ضبط أطنان من الأرز الفاسد في البحيرة- صور

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مصراوي Masrawy

البحيرة- أحمد نصرة:

نفذت إدارة تموين إدكو، بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، حملة رقابية أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ9.450 أطنان أرز مستورد من الصين، غير صالح للاستهلاك الآدمي.

قرر قائد السيارة أنه متوجه بها لحساب صاحب مضرب أرز بإدكو لإعادة تعبئتها في أكياس وشكائر أحجام صغيرة للتداول في الأسواق.

بفحص الكمية المحملة على السيارة تبين أن الأرز به ديدان حية وسوس وحشرات، وتغير في خواصه وغير صالح للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على السيارة وقائدها والكمية المحملة عليها وتحرر المحضر اللازم.